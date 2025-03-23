Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
İBB'ye kayyum atanacak mı? İmamoğlu için terör soruşturmasında karar verildi

Kayyum atanacak mı? Terör soruşturmasında İmamoğlu için karar verildi
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı

İBB soruşturmasında 2 belediye başkanına tutuklama

Oscar Piastri, Çin Grand Prix'sini Kazandı

Oscar Piastri, Çin Grand Prix'sini Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'sini McLaren'ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı. Piastri, pole pozisyonunu iyi değerlendirerek liderliğini korudu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'sini kazanan Mclaren'ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri oldu.

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Çin'de yapıldı. Çin Grand Prix'si, Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden koşuldu. Zafere ulaşan Mclaren'ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri oldu. Genç pilot, pole pozisyonu avantajını iyi kullanarak liderliğini korudu.

Yarışta ikincilik ise bir diğer McLaren pilotu Büyük Britanyalı Lando Norris'in oldu. Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell da yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Geçen yılın Çin GP'sini kazanan Hollandalı pilot Max Verstappen, son turlarda Ferrari pilotu Leclerc'i geçerek yarışı dördüncü bitirdi.

Sezonun bir sonraki yarışı olan Japonya GP, 6 Nisan Pazar günü TSİ 08.00'de gerçekleşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title