Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters'tan sonra Beşiktaş'a yeni sağ bek Milan'dan

Gelecek sezonda sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinde son aşamaya gelmiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Siyah-beyazlılarda bu bölgeye bu kez farklı bir isim gündeme geldi.

YENİ HEDEF EMERSON ROYAL

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Milan forması giyen Emerson Royal'i gündemine aldı. Siyah-beyazlılarınEmerson Royal için teklif yapma hazırlığında olduğu ve 26 yaşındaki yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyapılacağı belirtildi.

MILAN İLE SÖZLEŞMESİ

26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu,Milan'da geride kalan sezonda 26 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı yapamadı. Deneyimli sağ bekin İtalyan devi ile 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.