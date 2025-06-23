Osayi-Samuel Ali Koç'a gönül koydu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, 30 Haziran'da sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Sarı-lacivertlilerden ayrılacak.

ALİ KOÇ'A GÖNÜL KOYDU

Fenerbahçe'deki kariyerini sonlandırmaya hazırlanan Osayi'nin Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a gönül koyduğu öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun uzun süredir yönetimden haber beklediği ancak kendisiyle kimsenin irtibata geçmediği öğrenildi. Bu gelişme üzerine Osayi'nin takımdan ayrılmak zorunda kaldığı aktarıldı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Öte yandan 27 yaşındaki oyuncunun Türkiye başta olmak üzere Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor. Deneyimli oyuncunun hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 39 maça çıkan Osayi, 2 asistlik performans sergiledi.