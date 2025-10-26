Oryantiringin Yaygınlaşması İçin Hedef: 2026'da 25 Bin Lisanslı Sporcu

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, oryantiring sporunun Türkiye'de daha fazla yaygınlaşmasını istediklerini, 2026'da hedeflerinin 25 binin üzerinde lisanslı sporcuya ulaşmak olduğunu belirtti.

Güler, AA muhabirine, oryantiringin temelde harita ve pusula yardımıyla hızlı şekilde yön ve hedef bulma hareketi içeren bir spor olduğunu söyledi.

Oryantiringin sporcunun fiziki ve zihinsel gelişimine katkı sunduğunu belirten Güler, "Hareket anlamında fiziki, yön bulurken verdiği kararlar anlamında da zihinsel gelişim için önemli bir spor. Bu bağlamda en önemli konulardan biri de gençlerimizi sosyal medya, televizyon yani ekran karşısından kurtarıyor. Doğayı keşfetmelerini sağlarken doğayı nasıl koruyacaklarını da öğreniyorlar." dedi.

Güler, oryantiringde en küçük sporcuların 8 yaş grubunda olduğunu ve bu sporu yapmak isteyenlere yönelik yaş sınırının bulunmadığını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde oryantiringin okullarda yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını ve altyapı çalışmalarına önem verdiklerini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Milli takımın uluslararası başarılar elde etmesi ve gençlerimizin eğitimi bizim için önemli. Bu kapsamda dünya şampiyonu İskandinav ülkeleriyle eğitim anlaşmaları yapacağız. Finlandiya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda Norveç federasyonuyla yapmış olduğum ikili görüşmeler sonrasında oryantiring eğitim anlaşması aralık ayında gerçekleşecek."

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük desteği var"

Güler, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Oryantiringe daha fazla sporcu kazandırmak istediklerini aktaran Güler, şöyle konuştu:

"2026 sezonunda önemli düşüncelerimizden biri kadın sporcu sayımızı en üst düzeye çıkarmak. Bu konuda lisanslama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Oryantiring sporunun Türkiye'de daha fazla yaygınlaşmasını istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde kulüpler ve okullarda yapılan çalışmalarla yaklaşık 20 binin üzerinde evladımız bu sporla uğraşıyor. 2026'da lisanslı sporcu sayımızı 25 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük desteği var. Okul sporları yarışmalarının 8-9 yaşa indirilmesi bize büyük mutluluk verdi. Evlatlarımızı yapacağımız eğitim çalışmalarıyla başarılı bir düzeye ulaştıracağız."

Milli takımın başarı ve hedefleri

Milli takımın uluslararası organizasyonlarda başarılar elde ettiğini belirten Güler, 2026 sezonunda bu başarı çıtasını yükseltmek istediklerini kaydetti.

Bulgaristan'da 3-7 Eylül'de yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası'nda 7 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya kazandıklarını anımsatan Güler, şöyle devam etti:

"Bu başarı bize Balkan ikinciliği getirdi. Bizim için uzun yıllardır hedeflenen önemli bir nokta. Bu bizi kamçılayan bir pozisyon oldu. 2026 sezonunda İtalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası, İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve Polonya'da yapılacak Dünya Masterler Şampiyonası'nda da başarı elde etmek istiyoruz."

Güler, Uluslararası Oryantiring Federasyonunun seçimiyle 2028 Masterler Dünya Şampiyonası'nın Antalya'da düzenleneceğini de sözlerine ekledi.