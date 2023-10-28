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Ortalık yangın yeri! Herkes Rizespor-Galatasaray maçındaki pozisyonu konuşuyor

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maça 52. dakikada yaşanan tartışmalı pozisyon damga vurdu. Rizespor'un futbolcusu Mithat Pala'nın Zaha ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalması ve penaltı beklemesine maçın hakeminin "Devam" demesinin ardından pozisyon hakkında binlerce yorum yapıldı ve hakeme tepki yağdı.