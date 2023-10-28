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Ortalık yangın yeri! Herkes Rizespor-Galatasaray maçındaki pozisyonu konuşuyor

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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maça 52. dakikada yaşanan tartışmalı pozisyon damga vurdu. Rizespor'un futbolcusu Mithat Pala'nın Zaha ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalması ve penaltı beklemesine maçın hakeminin "Devam" demesinin ardından pozisyon hakkında binlerce yorum yapıldı ve hakeme tepki yağdı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.

RİZESPOR PENALTI BEKLEDİ

52. dakikada ev sahibi Rizespor etkili geldi. Ceza sahası içinde Mithat Pala, Zaha ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Rizesporlu oyuncular penaltı bekledi fakat maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

HAKEME TEPKİ YAĞIYOR

Rizespor'un penaltı beklediği pozisyona kısa süre içerisinde binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, maçın hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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