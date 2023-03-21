Ortalık fena karışacak! Fenerbahçe, "Sezonun sorusunu soruyoruz" diyerek Galatasaray'ı bombaladı

Fenerbahçe, "2022-23 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" başlığıyla sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Sezon içinde Galatasaray cephesinden yapılan açıklamaları ve bazı maçlarda yaşanan pozisyonları hatırlatan sarı-lacivertliler paylaşım zincirini, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun geleceği adına endişe ediyor, sezonun sorusunu soruyor, son kararınızı merak ediyoruz; lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?" ifadeleriyle bitirdi.