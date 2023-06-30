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Ortalık karışacak! Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha'ya Galatasaray'da talip oldu

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Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha'ya Galatasaray'ın da talip olduğu öne sürüldü. Crystal Palace ile sözleşme yenilemeyen oyuncunun Türkiye'ye transfer olabileceği kaydedildi.

İngiliz ekibi Crystal Palace ile ayrılarak bonservisini eline alan Fildişi Sahilli oyuncuya sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray da talip oldu.

GALATASARAY'DA DEVREYE GİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Zaha'nın Crystal Palace ile sözleşme yenilemeyeceği ve ayrılmaya hazırlandığı belirtilirken, Fildişi Sahilli yıldızın bir sonraki adresinin Türkiye olabileceği kaydedildi.

10 GOLE KATKI VERDİ

Yıllardır Crystal Palace forması giyen Zaha, geçen sezon 28 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların hepsinde sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Ortalık karışacak! İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldıza Galatasaray'da talip oldu

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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