Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü U12 Hokey Takımı Yarı Finallere Yükseldi

Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü U12 hokey takımı, Kırklareli'nde yapılan Türkiye Şampiyonası çeyrek final maçında Şanlıurfa İl Karması'nı 4-0 yenerek yarı finale yükseldi. Baş Antrenör Serkan Şen, takımın Türkiye Şampiyonluğu'nu Muğla'ya getirmek için kararlı olduklarını belirtti.

Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü U12 hokey takımı Kırklareli'nde adını yarı finallerine yazdırdı.

Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü, Muğla Olimpik Spor Kulübü, Muğla GSB Spor Okulları sporcularından oluşan Muğla İl Karması U12 Hokey takımı Kırklarelinde yapılan Türkiye Şampiyonasında Çeyrek Final maçında Şanlıurfa İl Karmasını 4-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Baş Antrenör Serkan Şen, Türkiye Şampiyonluklarına bu yıl ambargo koyduk, U12 Türkiye Şampiyonluğu'nuda Muğla'ya getirmekte kararlıyız diye konuştu. - MUĞLA