Ortaköy Ege Yıldızları Hokey, Suruç Belediyesi'ni yenerek U16 Türkiye Hokey Kızlar 1. Ligine 3 puanla başladı

Ortaköy Ege Yıldızları Hokey, deplasman'da Suruç Belediyesi Hokey Takımı'nı 6-4 yenerek U16 Türkiye Hokey Kızlar 1. Ligine 3 puanla başladı.

Maça hızlı başlayan Ege Yıldızları Nilay Nur Öztürk ile 2-0 öne geçti, Sıla Aleyna Çelebi'nin sakatlanmasından sonra moral bulan Suruç temsilcisi skoru 2-1'e getirirken, maçın sonuna doğru Nilay Nur Öztürk vites arttırdı ve 4 gol üst üste bularak 6-1 öne geçti. Bu skordan sonra yedek oyuncuları sahaya süren Ege Yıldızları maçı 6-4 kazanarak U16 Kızlar Hokey Türkiye 1. Ligine 3 puanla başlayıp ligde 3. sıraya yerleşti. - MUĞLA