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Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 40-30 Maglup Etti

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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabında Ortahisar Belediyespor, evinde oynadığı maçta Yenimahalle Belediyespor'u 40-30'luk skorla yendi. İlk yarıyı 20-13 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürdü.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Ortahisar Belediyespor, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 40-30 yendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 20-13 önde bitirdi.

İkinci devrede de üstünlüğü sürdüren Ortahisar Belediyespor, salondan 40-30 galip ayrıldı.

Serinin ikinci maçı yarın aynı salonda oynanacak.

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Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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