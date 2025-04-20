Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 40-30 Maglup Etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabında Ortahisar Belediyespor, evinde oynadığı maçta Yenimahalle Belediyespor'u 40-30'luk skorla yendi. İlk yarıyı 20-13 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürdü.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Ortahisar Belediyespor, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 40-30 yendi.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 20-13 önde bitirdi.
İkinci devrede de üstünlüğü sürdüren Ortahisar Belediyespor, salondan 40-30 galip ayrıldı.
Serinin ikinci maçı yarın aynı salonda oynanacak.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor