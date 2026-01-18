Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Ortahisar Belediyespor, Göztepe'yi 30-27 mağlup ederek sezonun 5. galibiyetini elde etti. İlk yarısını önde tamamlayan konuk ekip, güçlü performansını maçın ikinci yarısında da sürdürdü.
Ortahisar Belediyespor 5. galibiyetini elde ederken, Göztepe 8. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor