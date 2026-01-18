Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Ortahisar Belediyespor, Göztepe'yi 30-27 mağlup ederek sezonun 5. galibiyetini elde etti. İlk yarısını önde tamamlayan konuk ekip, güçlü performansını maçın ikinci yarısında da sürdürdü.

Ligin 10. haftasına tek maçla devam edildi. İzmir'deki Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 13-11 önde tamamlayan konuk ekip, sahadan 30-27 galip ayrıldı.

Ortahisar Belediyespor 5. galibiyetini elde ederken, Göztepe 8. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
