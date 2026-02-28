Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabında Ortahisar Belediyespor, sahasında Armada Praxis Yalıkavak'ı 34-31'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi takım, ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Armada Praxis Yalıkavak'ı 34-31 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 16-15 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğü sağlayan ev sahibi takım, müsabakadan 34-31 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
