Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabında Ortahisar Belediyespor, sahasında Armada Praxis Yalıkavak'ı 34-31'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi takım, ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Armada Praxis Yalıkavak'ı 34-31 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 16-15 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğü sağlayan ev sahibi takım, müsabakadan 34-31 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk