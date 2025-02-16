Ortahisar Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 38-32 ile Geçti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Ortahisar Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 38-32 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 38-32 yendi.
Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 22-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Ortahisar Belediyespor karşılaşmadan 38-32 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor