Orta yol bulundu! Immobile Beşiktaş'a veda ediyor

Orta yol bulundu! Immobile Beşiktaş'a veda ediyor
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Serie A ekibi Bologna ile anlaşan Ciro Immobile, Beşiktaş yönetimi arasındaki fesih görüşmelerinde sona geldi. Oyuncunun kısa süre içerisinde Bologna'ya imza atması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'a transfer olan ancak beklentileri veremeyen Ciro Immobile, Siyah-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

BOLOGNA İLE ANLAŞTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Immobile, Serie A ekibi Bologna ile yıllık 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde, 35 yaşındaki İtalyan golcünün 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

FESİH GÖRÜŞMELERİNDE SONA GELİNDİ

Öte yandan İtalyan basını; Immobile'nin Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmelerinde de orta yolu bulduğunu ifade etti. İtalyan golcünün Siyah-beyazlıların önerdiği 2 milyon 200 bin euro'yu kabul ettiği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde netlik kazanacağı ve deneyimli ismin İtalyan ekibine imza atacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla geride bıraktığımız sezon 41 maça çıktı ve takımına 19 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımehmetsah1993:

en büllük beşiktaş babanız galatasaray olummm

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Haber Yorumlarıcenk yıldırım:

Ye iç git..birde üste para al...hemde ne para..

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