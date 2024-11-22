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Orlando Magic, Son Saniyede Lakers'ı Yendi

Orlando Magic, Son Saniyede Lakers'ı Yendi
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NBA'de Orlando Magic, Los Angeles Lakers'ı 119-118'lik skorla mağlup ederek 10. galibiyetini elde etti. Franz Wagner'ın son saniyelerde attığı 3'lük galibiyetin anahtarı oldu.

NBA'de Orlando Magic konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı son saniyelerde bulduğu 3'lükle 119-118 yendi.

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Orlando Magic deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı son saniyelerde Franz Wagner'in attığı 3'lükle 119-118'lik skorla mağlup etti ve 10. galibiyetini kazandı. Orlando'da Franz Wagner 37 sayı, 11 asist, Jalen Suggs 23 sayı, 5 asist ve Moritz Wagner de 19 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti. Ligde 6 maç sonra kaybeden Lakers'ta ise Anthony Davis'in 39 sayı, 9 ribaund ve LeBron James'in de 31 sayı, 10 ribaund, 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 123 - Detroit Pistons: 121

Toronto Raptors: 110 - Minnesota Timberwolves: 105

San Antonio Spurs: 126 - Utah Jazz: 118

Los Angeles Lakers: 118 - Orlando Magic: 119 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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