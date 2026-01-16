NBA'de Orlando Magic, Berlin'de oynanan maçta Memphis Grizzlies'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, Memphis Grizzlies'i 118-111 yendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 39-23 önde bitiren Grizzlies, devre arasına da 67-58 üstünlükle gitti.

İkinci devrede oyunu dengeleyen Magic, üçüncü periyodunu 84-79 önde geçtiği mücadeleyi 118-111 kazandı.

Magic'te Paolo Banchero 26 sayı, 13 ribaunt ve Anthony Black 21 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle sezonun 23. galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon 23. yenilgisini yaşayan Grizzlies'te ise Jaren Jackson Jr'ın 30 ve Santi Aldama'nın 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Öte yandan Magic'in eski oyuncularından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da karşılaşmayı salonda takip etti.

Ayrıca eski NBA oyuncuları Steve Nash, Dirk Nowitzki, Tony Parker ve Joakim Noah ile futbol dünyasından Jurgen Klopp, Thomas Müller ve Mats Hummels gibi isimler de mücadeleyi izledi.