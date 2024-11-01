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Orkun'un "Ben en çok neyden korkarım?" sorusuna Kerem'den mest eden yanıt

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Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica kulübünün YouTube kanalında "Birbirimizi Ne Kadar Tanıyoruz?" başlıklı bir yarışmaya katıldı. Orkun'un "Ben en çok neyden korkarım?" sorusuna Kerem'in "Allah'tan korkarsın" yanıtı ise binlerce beğeni ve yorum aldı.

Portekiz ekibi Benfica forması giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, kulüp hesabında eğlenceli bir içerik çekti.

Kulübün YouTube kanalında "Birbirimizi Ne Kadar Tanıyoruz?" şeklindeki bir yarışmaya katılan ikilinin diyalogları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

KEREM'DEN MEST EDEN YANIT

Birbirinden eğlenceli dakikaların yaşandığı Programa damga vuran an ise Orkun'un "Ben en çok neyden korkarım?" sorusuna Kerem'in "Allah'tan korkarsın" yanıtını vermesi oldu. O anlar kısa sürde büyük beğeni aldı.

Orkun'un
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Allah tan korkmayan dünya da her türlü suçu işleyebilir.

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