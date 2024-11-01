Orkun'un 'Ben en çok neyden korkarım?' sorusuna Kerem'den mest eden yanıt

Portekiz ekibi Benfica forması giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, kulüp hesabında eğlenceli bir içerik çekti.

Kulübün YouTube kanalında "Birbirimizi Ne Kadar Tanıyoruz?" şeklindeki bir yarışmaya katılan ikilinin diyalogları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

KEREM'DEN MEST EDEN YANIT

Birbirinden eğlenceli dakikaların yaşandığı Programa damga vuran an ise Orkun'un "Ben en çok neyden korkarım?" sorusuna Kerem'in "Allah'tan korkarsın" yanıtını vermesi oldu. O anlar kısa sürde büyük beğeni aldı.