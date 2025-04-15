Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanına bir Türk daha

Portekiz Süper Lig'inde milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Benfica, yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Portekiz ekibi, sarı-kırmızılıların milli futbolcusunu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Benfica, Yunus'u yeni sezonda transfer etmek için çalışmalara başladı. Kadrosunda bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansından çok memnun olan Portekiz kulübünün Yunus Akgün'ü yakından takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapmayı düşündüğü öğrenildi.

DI MARIA YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Benfica'nın takımın en önemli isimlerinden Angel Di Maria ile sözleşme uzatmayı düşünmediği ve bu bölge için milli futbolcumuzu listenin ilk sırasına aldığı belirtildi. Yunus Akgün'ün iknası noktasında Kerem ve Orkun'un da devreye girebileceği öne sürülüyor.

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 12 gol ve 8 asist üreterek tam 20 gole direkt katkı verdi.

Sarı kırmızılı yönetimle uzun süredir yeni sözleşme görüşmesi yapan Yunus Akgün'ün henüz imzayı atmaması da taraftarları endişelendiriyor.