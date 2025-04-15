Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanına bir Türk daha

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanına bir Türk daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Süper Lig'i ekiplerinden Benfica, yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Türk yıldızlar Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'ndan memnun kalan Lizbon devi, şimdi de Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istiyor. Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta 12 gol ve 8 asist üreterek 20 gole direkt katkı sağladı.

Portekiz Süper Lig'inde milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Benfica, yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Portekiz ekibi, sarı-kırmızılıların milli futbolcusunu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Benfica, Yunus'u yeni sezonda transfer etmek için çalışmalara başladı. Kadrosunda bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansından çok memnun olan Portekiz kulübünün Yunus Akgün'ü yakından takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapmayı düşündüğü öğrenildi.

DI MARIA YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Benfica'nın takımın en önemli isimlerinden Angel Di Maria ile sözleşme uzatmayı düşünmediği ve bu bölge için milli futbolcumuzu listenin ilk sırasına aldığı belirtildi. Yunus Akgün'ün iknası noktasında Kerem ve Orkun'un da devreye girebileceği öne sürülüyor.

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 12 gol ve 8 asist üreterek tam 20 gole direkt katkı verdi.

Sarı kırmızılı yönetimle uzun süredir yeni sözleşme görüşmesi yapan Yunus Akgün'ün henüz imzayı atmaması da taraftarları endişelendiriyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Yusuf hepsinden başarılı olur. Yazın bir tarafa. Yusuf orada disipline girer ve daha rahat oynar. Biz de ki gibi baskı altında oynamak zorunda kalmaz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.