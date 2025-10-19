Haberler

Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Güncelleme:
Orkun Kökçü'nün acı günü
Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü'nün 74 yaşında vefat eden babaannesi Eşe Kökçü'nün cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

KÖKÇÜ AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Hayatını kaybeden Eşe Kökçü için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Orkun Kökçü ve ailesi, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

ASRİ MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Eşe Kökçü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Kökçü'nün yakınları, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

