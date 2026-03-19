Orkun Kökçü gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Kasımpaşa mücadelesinde de ağları sarsmayı başardı. Orkun, ayrıca Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda son 11 karşılaşmanın 9'unda gol katkısı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 11. dakikada Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü'den geldi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 kazanılan Gençlerbirliği müsabakasında güzel bir frikik golü kaydeden Orkun, Kasımpaşa karşısında da yine takımının ikinci golünü kaydetti.

Ligde 23 karşılaşmada 6 gol ve 8 asiste ulaşan milli futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 1 golü bulunuyor.

Son 11 maçın 9'unda gol katkısı

Orkun Kökçü, ayrıca lig ve kupada son 11 karşılaşmanın 9'unda gol katkısı sağladı. 25 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Kayserispor maçında 1 asist, Eyüpspor mücadelesinde 1 gol, Konyaspor müsabakasında 1 gol, 1 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor maçında 1 gol, Alanyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarında 1'er gol, Göztepe maçında 2 asist, Gençlerbirliği mücadelesinde 1 gol ve son olarak da Kasımpaşa karşısında 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Orkun, bu süreçte ligdeki Kocaelispor maçında sarı kart cezalısıyken, 1-0 kaybedilen Galatasaray karşılaşmasını da boş geçmişti. - İSTANBUL

