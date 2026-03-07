Haberler

Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler
Güncelleme:
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Galatasaray derbisinin ardından hakem kararlarını eleştirdi. Kökçü, Leroy Sane'nin ilk yarıda kırmızı kart görmesi gerektiğini belirterek ''İlk yarıda atılacak kişi, ikinci yarı atıldı'' dedi.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, hakem kararlarını eleştirdi.

''İLK YARIDA ATILACAK OYUNCU İKİNCİ YARIDA ATILDI''

Leroy Sane'nin ilk yarıdaki pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade eden Orkun, "İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekli, hırslıydık. İlk yarı atılacak kişi, ikinci yarı atıldı. Atılması gerektiğinden 1 saat sonra atılıyor." dedi.

''HEP BİZE KARŞI OLUYOR''

Eleştirilerine devam eden Orkun Kökçü, "Pozisyon bulduk, atamadık. O kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı. Sırtını döndü, gitti. Yapacak bir şey yok, hep bize karşı oluyor." sözlerini sarf etti.

