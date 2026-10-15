Orfa Yap Pendikspor'da Umut Eskiköy dönemi 10 maçta 2 galibiyetle sona erdi

Orfa Yap Pendikspor'da Umut Eskiköy dönemi 10 maçta 2 galibiyetle sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yap Pendikspor, teknik direktör Umut Eskiköy ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Eskiköy'e teşekkür ederken Pendikspor bu sezon onun yönetiminde ligde çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor'da teknik direktör Umut Eskiköy ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Umut Eskiköy ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden ve emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Pendikspor, bu sezon Umut Eskiköy yönetiminde ligde çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Kaynak: AA