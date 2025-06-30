Ordu'da Organ Bağışıyla 4 Hastaya Umut Olundu

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Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen 63 yaşındaki C.G.'nin organları, ailesinin bağış kararıyla 4 kişiye nakledildi.

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 63 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 4 kişiye nakledildi.

Ordu Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Perşembe ilçesinde bir süre önce evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan C.G'nin dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ doku koordinatörlüğü ekipleri, C.G'nin ailesiyle görüştü. Aile, C.G'nin organlarını bağışlama kararı aldı.

İlgili birimlere bilgi verilmesinin ardından C.G'den alınan böbrekler, karaciğer ve korneaları nakil bekleyen 4 ayrı hastaya nakledildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
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