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Oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa.com'daki oranları açıklandı. Ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 2.08, konuk ekip Galatasaray'ın oranı ise 2.73 olarak belirlendi. Beraberlik oranı 3.50 olarak ilan edildi. İşte diğer oranlar...

Trendyol Süper Lig'de pazar günü büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesinde iddaa.com'daki oranlar da belli oldu.

FAVORİ FENERBAHÇE

Karşılaşmaya sahasında çıkacak Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.08 oran belirlendi. Konuk ekip Galatasaray'ın derbide oranı 2.73 olarak açıklandı. Beraberliğe ise 3.50 oran verildi.

ORANLAR "GOL OLACAK" DİYOR

Dev derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51 oran açıklanırken, 2.5 Alt'ın oranı 2.16 olarak duyuruldu. Öte yandan derbide penaltı olma ihtimaline 2.42 oran belirlendi. Penaltı olmaz seçeneğine verilen oran 1.37 olarak açıklandı.

Oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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