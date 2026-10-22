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Optimar Yönetim Kurulu Başkanı Daşdemir, Kayserispor Başkanı Çamlı'yı ziyaret etti

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Optimar Yönetim Kurulu Başkanı Daşdemir, Kayserispor Başkanı Çamlı'yı ziyaret etti
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Optimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Kayserispor Kulübü, nazik ziyaret ve yakın ilgi için Daşdemir'e şükranlarını sundu, başarı diledi.

Optimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir; Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri ve kulübümüze gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Hilmi Daşdemir'e şükranlarımızı sunar, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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