Optimar Yönetim Kurulu Başkanı Daşdemir, Kayserispor Başkanı Çamlı'yı ziyaret etti

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Optimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir; Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri ve kulübümüze gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Hilmi Daşdemir'e şükranlarımızı sunar, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı