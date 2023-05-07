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Onyekuru'nun paylaşımındaki detay Adana Demirspor taraftarını ayaklandırdı

Onyekuru'nun paylaşımındaki detay Adana Demirspor taraftarını ayaklandırdı

Spor Haberleri

Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gitti. Kuaför için İstanbul'a gittiği iddia edilen yıldız futbolcunun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray armalı mont giymesi gündem oldu. Bazı Adana Demirsporlu taraftarlar, "Galatasaray ile transfer görüşmesine gitti" yorumlarını yaparak, tepki gösterdi.

Onyekuru'nun Galatasaray armalı mont giymesi ve sosyal medya hesabından paylaşması taraftarın tepkisine neden oldu.

Olympiakos'tan Adana Demirspor'a kiralanan Onyekuru, mavi-şimşeklerde oynadığı 27 maçta 7 gol kaydederek başarılı bir grafik sergiledi. Ancak 25 yaşındaki futbolcunun adı halen Galatasaray'la anılmaya devam ediyor.

Nijeryalı yıldızın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım tartışmaları yeniden alevlendirdi. Onyekuru'nun Snapchat hesabı üzerinden Galatasaray montlu fotoğrafını paylaşması kafaları karıştırdı.

Onyekuru'nun paylaşımındaki detay Adana Demirspor taraftarını ayaklandırdı

Adana Demirspor'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı futbolcunun sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddialarını kuvvetlendirdi.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Henry Onyekuru Galatasaray Spor Haberler

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