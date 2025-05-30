Onvo Antalyaspor ve Trabzonspor Maçında İlk Yarının Sonucu 0-0

Onvo Antalyaspor ve Trabzonspor Maçında İlk Yarının Sonucu 0-0
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynanan Onvo Antalyaspor - Trabzonspor maçının ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçta iki takım da birkaç gol pozisyonuna girdi, ancak kaleciler başarılı kurtarışlar yaptı. Antalyasporlu futbolcular, maça damga vuran pankartlarıyla dikkat çekti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Cem Özbay

Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Abdurrahim Dursun, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Kaluzinski, Hasan Yakub İlçin, Safuri, Samudio, Gaich

Trabzonspor : Muhammet Taha Tepe, Ali Şahin Yılmaz, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Folcarelli, Ozan Tufan, Zubkov, Banza

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Onvo Antalyaspor- Trabzonspor maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

10. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla topla buluşan Hasan Yakub İlçin'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammet Taha Tepe'de kaldı.

26. dakikada Zubkov'un pasıyla kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.

29. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Folcarelli'nin ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Banza'nın vuruşunda topu kaleci Abdullah Yiğiter kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" yazılı pankart ile çıktı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
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