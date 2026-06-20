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Onuralp Bitim: Sezonu 3 kupayla kapatmak Avrupa'da çok az takımın yapabileceği bir şey / Haber eklendi

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Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Onuralp Bitim, Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından sezonu 3 kupayla kapattıklarını belirterek, Fenerbahçe formasının ağırlığını vurguladı ve milli takımla Dünya Şampiyonası'na gitmek istediklerini söyledi.

FENERBAHÇE Beko forması giyen Onuralp Bitim, "Sezonu 3 kupayla kapatmak Avrupa'da çok az takımın yapabileceği bir şey fakat Fenerbahçe için her zaman alıştığı, her zaman da hak ettiği şey. Fenerbahçe armasının ağırlığı çok büyük, Fenerbahçe formasının ağırlığı çok büyük. Sahaya çıktığınızda her zaman kazanmalısınız. Dünyanın en güzel taraftarını mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. Maçın ardından Fenerbahçe Beko forması giyen Onuralp Bitim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezonu 3 kupayla kapatmanın önemine vurgu yapan Onuralp Bitim, "Bu sezon 3'üncü kupamızı aldık, final foura kaldık. Uzun bir sezondu. Gerçekten çok inişli çıkışlı bir sezondu. Sezonu 3 kupayla kapatmak Avrupa'da çok az takımın yapabileceği bir şey fakat Fenerbahçe için her zaman alıştığı, her zaman da hak ettiği şey. Fenerbahçe armasının ağırlığı çok büyük, Fenerbahçe formasının ağırlığı çok büyük. Sahaya çıktığınızda her zaman kazanmalısınız. Dünyanın en güzel taraftarını mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'UMARIM AY-YILDIZLI FORMAYLA DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA GİDECEĞİZ'

A Milli Erkek Basketbol Takımı olarak Dünya Şampiyonası'na katılmak istediklerini belirten Onuralp Bitim, "Sporun güzel kısımlarından bir tanesi de bir şey bitiyor, sonra yenisi başlıyor. Bu akşam özellikle 3'üncü kupayı Fenerbahçe ailemle birlikte çok güzel kutlayacağım. Ondan sonra da ay-yıldızlı milli görev var. Orası da çok ayrı bir gurur. Çağrılmak her zaman çok büyük lütuf. Umarım ay-yıldızlı formayla da en iyi şekilde ülkemizi temsil edip Dünya Şampiyonası'na gideceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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