Onur Bulut transferinde kriz büyüyor! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Ben protokolü görmedim

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Kayserispor'dan 1 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Onur Bulut transferinde kriz büyüyor. İki kulüp arasında yaşanan transfer problemi devam ederken Kayserispor cephesi açıklamada bulundu. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Onur Bulut ile yapılan protokole imza atmadım. Tek imza geçerli olmaz. Beşiktaş bizi muhatap alıp sorsaydı, doğrusunu söylerdik" dedi.

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi gün geçtikçe büyüyor. Kayserispor'un Fenerbahçe ile toplam 2.9 milyon euroya el sıkışmasının ardından Beşiktaş devreye girip 1 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullandı ve imzayı attırdı. Ancak yaşanan kriz sonrası Kayserispor parayı Beşiktaş'a geri gönderdi. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra siyah-beyazlıların 8 Şubat'ta kadrosuna kattığını açıkladığı 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili detaylara ulaşıldı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut ile gerçekleştirilen protokol ile ilgisinin olmadığını söyledi.

"BEN PROTOKOLÜ GÖRMEDİM"

Başkan Ali Çamlı, protokolde imzasının olmadığını belirterek, "Hazırlanan protokole Başkanvekilimiz Nurettin Açıkalın imza atmış. Ben protokolü görmedim, benim önüme hiç gelmedi. Zaten gelse de, tecrübeli yöneticiyim. Ben imzalamam. Benim önüme Onur'un tadil sözleşmesi ve 3 yıllık uzatma sözleşmesi geldi. Bunu imzaladım ve çıktım gittim." dedi.

"SÖZLEŞMEYİ TEK TARAFLI FESHETTİLER"

Bu protokolün basına sızması neticesinde Fenerbahçe ile yapılan görüşmenin sona erdiğini de belirten Başkan Ali Çamlı, sarı lacivertli kulübün haklı bir şekilde görüşmeden vazgeçtiğini söyleyerek, "Fenerbahçe ile bu iş bozulunca, bunlar ayın 6'sında tek taraflı sözleşmeyi feshettiler. Beşiktaş kulübüne bu protokoldeki imzanın bana ait olduğunu söylemiş. Beşiktaş Kulübü bizi muhatap alıp sorsaydı, yangından mal kaçırır gibi yapmak yerine, biz doğrusunu zaten söylerdik." diye de tepki gösterdi.