Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Portekiz Ligi'nin 24. haftasında sahasında ağırladığı Arouca'yı 3-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

24 MAÇTA 8 GOL, SADECE 1 YENİLGİ

Ligde geride kalan 24 haftada yalnızca 8 gol yiyen Porto, savunma performansıyla dikkat çekiyor. Bu süreçte sadece 1 kez mağlup olan mavi-beyazlı ekip, istikrarlı grafiği sayesinde zirvede yer alıyor.

PUAN 65'E YÜKSELDİ

Arouca karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle puanını 65'e çıkaran Farioli'nin öğrencileri, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Savunma disiplini ve dengeli oyun yapısıyla öne çıkan Porto, sezonun en formda ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.