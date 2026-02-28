Haberler

Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Güncelleme:
Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Arouca'yı 3-1 yenerek puanını 65'e çıkardı; ligde 24 maçta sadece 8 gol yiyip 1 kez mağlup olarak liderliğini sürdürdü.

  • Porto, Portekiz Ligi'nin 24. haftasında Arouca'yı 3-1 mağlup etti.
  • Porto, ligdeki 24 maçta 8 gol yedi ve sadece 1 kez yenildi.
  • Porto, Arouca galibiyetiyle puanını 65'e çıkardı.

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Portekiz Ligi'nin 24. haftasında sahasında ağırladığı Arouca'yı 3-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

24 MAÇTA 8 GOL, SADECE 1 YENİLGİ

Ligde geride kalan 24 haftada yalnızca 8 gol yiyen Porto, savunma performansıyla dikkat çekiyor. Bu süreçte sadece 1 kez mağlup olan mavi-beyazlı ekip, istikrarlı grafiği sayesinde zirvede yer alıyor.

PUAN 65'E YÜKSELDİ

Arouca karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle puanını 65'e çıkaran Farioli'nin öğrencileri, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Savunma disiplini ve dengeli oyun yapısıyla öne çıkan Porto, sezonun en formda ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bu ne şimdi. Damdan düşer gibi. Haber mi bu , boşluk mu dolduruyorsunuz...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

