Onu hiç böyle görmediniz! Milli Takım teknik direktörü Kuntz, istediği cümleyi kuramayınca kendine sinirlendi - Haberler

Türkiye ile Lüksemburg, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Lüksemburg Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Milli Takım 2-0 kazandı. Golleri Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun kaydetti.

KUNTZ'UN EĞLENCELİ ANLARI

Maç sonu basın toplantısında 3'te 3'te yapmanın mutluluğuyla yer alan tecrübeli teknik adam Stefan Kuntz'un eğlenceli anları kameralara yansıdı. "İzmir'de görüşürüz" demek isteyen Alman hoca bu cümleyi tam söyleyememesine sinirlendi ve ardından kendi durumuna güldü. Bu anın görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı.

A MİLLİ TAKIM 3'TE 3 YAPTI

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, üçüncü maçında da Lüksemburg'u 2-0 yendi. 3'te 3 yapan Milliler, grubunda liderliğini sürdürdü.