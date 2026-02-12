Haberler

Onu daha önce böyle görmediniz! Merdivene oturup özür videosu çekti

Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle ertelenen Inter Miami – Independiente del Valle maçı sonrası Porto Riko halkından özür diledi.

Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle ertelenen Inter Miami – Independiente del Valle maçının ardından Porto Riko halkına özür mesajı yayımladı.

SAKATLIK NEDENİYLE SAHADA OLAMADI

Karşılaşmanın sakatlık durumu nedeniyle planlandığı gibi oynanamaması sonrası Messi, taraftarlara yönelik bir açıklama yaptı. Arjantinli yıldız, Porto Riko'daki futbolseverlerden yaşanan durum nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

TARAFTARLARA MESAJ GÖNDERDİ

Messi'nin özür mesajı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Yıldız futbolcunun taraftarlara verdiği değer ve hassasiyeti dikkat çekti.

