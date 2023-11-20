Önder Özen, Eskişehirspor'un galibiyetini tribünden izledi

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Gölbaşı Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Teknik direktör ve futbol yorumcusu Önder Özen, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bölgesel Amatör Lig'de Eskişehirspor'un Gölbaşı Belediyespor'u mağlup ettiği karşılaşmayı teknik direktör ve futbol yorumcusu Önder Özen tribünden takip etti.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'un 6. haftasında konuk ettiği Gölbaşı Belediyespor'u Sergen Şakirler ve Sezer Akyüz'ün golleriyle 2-0 mağlup etti. Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi teknik direktör ve futbol yorumcusu Önder Özen yerinden izledi. Eskişehir doğumlu 54 yaşındaki teknik adam, müsabakayı Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte protokol tribününden takip etti.

Eskişehir Eskispor, Fenerbahçe, Hacettepe, Polatlı Bugsaşspor, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Göztepe takımlarında çeşitli görevler yapan deneyimli teknik adam, şimdilerde ise bir dijital yayın platformunda yorumculuk yapıyor. - ESKİŞEHİR