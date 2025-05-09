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Önder Özen'den olay sözler: Fenerbahçe küme düştü

Önder Özen'den olay sözler: Fenerbahçe küme düştü
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Spor yorumcusu Önder Özen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki gidişatına dair yorumlarda bulundu. Özen, Fenerbahçe'nin 6 takımlı lig arasında sonuncu olduğunu belirterek ''Fenerbahçe 6 takım arasında sonuncu olup küme düştü'' sözlerini sarf etti.

Spor yorumcusu Önder Özen, Süper Lig'de ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk şansını bırakan Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi. YouTube'da Vole adlı kanala konuşan Özen, çarpıcı ifadelere imza attı.

''İFLAS ETTİLER''

Fenerbahçe'nin iflas ettiğini söyleyen Özen, " Fenerbahçe'de 8 yıldır aynı yönetim var. Aynı başarısızlıklar devam ediyor. Aynı iş bilmezlikler ve aymazlıklar devam ediyor. Sezonun bu bölümünü oynayamıyorlar. Olan Fenerbahçe yönetimine oluyor. Bugün kabul etmeyecekler ama Fenerbahçe futbol şubesi iflasını bir kez daha açıkladı. Önceden 7 kez daha açıklamıştı ama kabul edilmiyor. Her şey kaldığı yerden devam ediyor.'' sözlerini sarf etti.

''FENERBAHÇE KÜME DÜŞTÜ''

Ligdeki ilk 6 sırada yer alan takımlar arasında Fenerbahçe'nin puan olarak küme düştüğünü dile getiren Önder Özen, ''Fenerbahçe tarihinde ilk defa bir şey gerçekleşti. Ligimiz 19 takımlı gözükse de aslında 5-6 takımlı bir lig. Bunlar çıkıp iyi futbol oynar diyebileceğimiz 5-6 takım var. Bu 6 takım arasında Fenerbahçe ilk defa ligden düştü. Fenerbahçe 6 takım arasında sonuncu olup küme düştü. Fenerbahçe, 19 takımlı ligde ikinci, 6 takımlı ligde sonuncu." yorumunu yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

30 yıldır maç izlerim Fener ligi iki kez domine etmiştir bir anelkalı, apiahlı, alexli, davidsli kadro bir de herkes çok kötü iken kurulan sow'lu, emenikeli kadro geriye kalan kadrolar hakem zorlaması ile yarış da tutuldu hiç biri ligin en iyisi değildi

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Şu anda direksiyonda kim varsa o utansın. Bazılarının işine gelmeyebilir ama Fenerbahçe her zaman her yerde en büyüktür .

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