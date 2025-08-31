Önde olan Manchester City 89. dakikada yıkıldı

Önde olan Manchester City 89. dakikada yıkıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, Premier Lig'in 3. haftasında Brigton'a önde olduğu karşılaşmada deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Premier Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi. Falmer Stadium'da oynan maçta Manchester City, 2-1'lik skorla kaybetti.

CITY ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA 89'DA YIKILDI

Manchester City, 34. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Brighton, 67. dakikada James Milner'ın penaltıdan golüyle skora dengeyi getirdi.Brighton'da 89. dakikada sahneye çıkan Brajan Gruda takımını 2-1 öne geçirdi ve 3 puanı aldırdı.

3 MAÇ SONUNDA 3 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Manchester City, 3 hafta sonunda 3 puanda kaldı. Brighton ise puanını 4'e yükseltti.

