Onana'dan skandal hata: Altay'ın yediği golün aynısını yedi
Premier Lig'de Manchester United, Wolverhampton'a 2-0 mağlup oldu. Maçta Matheus Cunha'nın köşe vuruşundan attığı gol geceye damga vurdu. Manchester United'ın kalecisi Onana, bu sezon kornerden gol yiyen ikinci kaleci oldu. Onana'nın bu hatası, daha önce aynı hatayı yapan Altay Bayındır'ı anımsattı.
Premier Lig'in 18. haftasında oynanan maçta iki Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ve Vitor Pereira'yı karşı karşıya getiren maçta Manchester United, Wolverhampton'a 2-0 yenildi.
MAÇA DAMGA VURDU
Manchester United, Wolverhampton'a 2-0 mağlup olurken Matheus Cunha'nın attığı gol geceye damga vurdu. Köşe vuruşundan kaleye gelen top ağlarla buluşunca Manchester United'da Onana, Altay Bayındır'ın ardından bu sezon kornerden gol yiyen ikinci kaleci oldu.
AYNI GOLÜ YEDİLER
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves 58. dakikada öne geçti. Matheus Cunha'nın kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan ağlara gitti. Manchester United'da Onana, Altay Bayındır'ın ardından bu sezon kornerden gol yiyen ikinci kaleci oldu.
Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, 19 Aralık'ta Lig Kupası'nda oynanan Tottenham-Manchester United maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Altay, 4-3 biten mücadelede Heung Min Son'un kullandığı kornerde doğrudan kalesine gelen topu çıkaramamıştı.