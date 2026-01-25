Haberler

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 16. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba, Ali Fazlı, Nascimento, Cardoso, Atakan Topal, Eyüp Ensar Demirbiler)

ON Hotels Alanya Belediyespor : Mustafa Cervatoğlu, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojarad (Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Marshall, İrfan Çetinkaya)

Setler: 22-25, 18-25, 17-25

Süre: 85 dakika (33, 25, 27)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
