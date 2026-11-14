On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yenerek 6. haftayı tamamladı

On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yenerek 6. haftayı tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, evinde Altekma'yı 3-0 yendi. Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-15, 25-16 ve 25-17 sonuçlandı; karşılaşma 76 dakika sürdü.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: İsmail Yıldırım, Sevilay Gezer Boyacı
ON Hotels Alanya Belediyespor : Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Gutierrez, Ahmetcan Büyükgöz, Emir Kaan Öztürk (Zeka Çağatay Kır, Ulaş Onur Topbaşlı, Enes Atlı, Mustafa Selçuk Uyar)
Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Niyazi Ulaş Dokumacı, Oğuzhan Tarakçı, Ewert (Hüseyin Şahin, Özgür Karababa, Tuna Uzunkol, Zonca, Baha Akçagöz, Berk Dilmenler)
Setler: 25-15, 25-16, 25-17
Süre: 76 dakika (25, 25, 26)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, evinde Altekma'yı 3-0 yendi.