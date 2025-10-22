OMÜ Taekwondo Takımı Avrupa Şampiyonu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Taekwondo Takımı Polonya'da düzenlenen Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda taekwondo branşında Avrupa şampiyonu olan OMÜ öğrencilerini makamında kabul etti. Ziyarete Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yıldırım Kayacan, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Selman Aslan ile antrenörler Sebahattin Yaşar ve Engin Keskin de katıldı. Rektör Aydın, elde edilen büyük başarı nedeniyle sporcuları tebrik ederek, OMÜ'nün spor alanındaki gücünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Ziyaret sırasında Rektör Aydın'a birincilik kupası ve forma hediye edildi.

Şampiyonada; altın madalya: Tuvanna Nazlı Kesgin (46 kg), Senanur Çelik (53 kg), Kardelen Demir (73 kg), Gökhan Emre Kesgin (68 kg), bronz madalya: Edanur Çelik (57 kg), Alihan Kuru (58 kg) çeyrek final: Berk Yumak (74 kg), Bu derecelerle OMÜ taekwondo takımı genel sıralamada birinciliği elde ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN