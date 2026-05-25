OMÜ'nün kemankeşleri Türkiye şampiyonu oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Geleneksel Okçuluk Takımı, İstanbul'da düzenlenen Üniversitelerarası Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye şampiyonu olarak kupayı Samsun'a getirdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 23 Mayıs tarihinde İstanbul'da düzenlenen ÜNİLİG Fetih Sporfest Üniversitelerarası Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda, OMÜ Geleneksel Okçuluk Erkek Takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca 'bireysel' branşta Fahrettin Yondemir de Türkiye 2'nciliğini elde etti.

Konuyla ilgili OMÜ'den yapılan açıklamada, "Şampiyona boyunca sergiledikleri üstün performans, disiplinli çalışmaları ve mücadeleci ruhlarıyla dikkat çeken sporcularımız, üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk kupasını OMÜ'ye kazandırmıştır. Geleneksel Türk sporlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir başarı elde eden takımımız, ortaya koyduğu azim ve takım ruhuyla büyük takdir toplamıştır. Başta sporcularımız olmak üzere antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı