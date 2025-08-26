OMÜ, Avrupa Üniversiteler Arası Dövüş Sporları Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 2025 Avrupa Üniversiteler Arası Dövüş Sporları Şampiyonası'na katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), takım halinde birincilik elde etti.

22 Ağustos Cuma günü Sluzewiec Hipodromu'nda başlayan şampiyonada, 385 üniversiteden bin 400'ün üzerinde sporcu mücadele etti. OMÜ, turnuvaya 7 sporcuyla katıldı. Turnuvada büyük başarı elde eden OMÜ'lü sporculardan: 46 kiloda Tuvanna Nazlı Kesgin, 53 kiloda Senanur Çelik,74 kiloda Kardelen Demir, 68 kiloda Gökhan Emre Kesgin kategorilerinde birincilik elde etti. Ayrıca, 57 kiloda Edanur Çelik ve 58 kiloda Alihan Kuru üçüncü olurken, 74 kiloda mücadele eden Berk Yumak ise çeyrek finalde elendi. Sporcuların bireysel başarılarıyla öne çıktığı şampiyonada OMÜ, genel sıralamada takım halinde birincilik kürsüsüne çıkarak önemli bir başarıya imza attı. - SAMSUN