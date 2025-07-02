Ömer Taha Dede, 8 Yaş FIDE Satranç Dünya Kupası Şampiyonu Oldu

Ömer Taha Dede, 8 Yaş FIDE Satranç Dünya Kupası Şampiyonu Oldu
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Ömer Taha Dede, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen 8-12 Yaş Altı FIDE Dünya Kupası Turnuvası'nda 8 yaş grubunda şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti.

Ömer Taha Dede, 8-12 Yaş Altı FIDE Satranç Dünya Kupası Turnuvası'nda 8 yaş şampiyonu oldu.

Gürcistan'ın Batum kentinde 23 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 8-12 Yaş Altı FIDE Dünya Kupası Turnuvası'nda Ömer Taha Dede, finalde Mikhail Markov'u 2-0 yenerek FIDE Dünya Yaş Grupları Kupası 8 yaşta birinciliğe ulaştı. Kupanın grup aşamasında B kategorisini 6 puanla birinci tamamlayan Dede, A Grubunu 1. tamamlayan Rus rakibini yenerek şampiyonluğu elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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