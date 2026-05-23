Ömer Faruk Yürür'den Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya

ALMANYA'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda 75 kilo kumitede altın madalya kazanan Ömer Faruk Yürür "7-8 aydır yoğun bir şekilde çalışıyordum. Hepsi bu altın madalya içindi" dedi.

Ömer Faruk Yürür, erkek kumite 75 kilo finalinde Fransa'dan Kilian Cizo'yu 6-0 yenerek kariyerinde ilk kez büyükler Avrupa şampiyonu olurken, mücadele sonrası şunları söyledi: "Yaklaşık 7-8 aydır yoğun bir şekilde çalışıyordum. Hepsi bu altın madalya için. Her zaman ülkem adına en iyi zaferleri elde etmek için çabaladım. Cumhurbaşkanımıza, federasyon başkanıma, tüm şehitlerimize, ülkeme armağan ediyorum bu madalyayı. Bu madalya hem rüyalarıma hem kabuslarıma girmişti. O kadar çok rüya görüyordum ki Avrupa Şampiyonası ile ilgili, her gün anneme anlatıyordum. Sonunda gerçekleşti. Çok mutluyum.

Fransız rakibimi tanıyordum ve iyi bir şekilde analiz ettik. Gerekeni yaptık ve madalya bizim oldu. Yarın çıkacağımız takım finali de bir heyecan bizim için"

BAŞKAN TAŞDEMİR: BURADAN DAHA FAZLA ALTIN MADALYA İLE DÖNECEĞİZ

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ise yaptığı açıklamada "Uzun yıllar süren bir sebat, emek var. Bugün görevini yerine getirdi. Kalan finallerimiz için de itici bir güç olacak. Buradan daha fazla altın madalya ile döneceğiz" diye konuştu.

'UĞUR AKTAŞ GERÇEKTEN POZİTİF BİR SPORCU'

Uğur Aktaş'ın sakatlığı hakkında bilgi veren Başkan Taşdemir, "Uğur'un bacağında yırtık var. Gerçekten pozitif bir sporcu. Ailecek tanınan bir sporcu. Burada elinden geleni yaptı. Biliyorsunuz Uğur, olimpiyat üçüncüsü bir sporcumuz. Olimpiyatlar sonrası bir takım ailevi sorunlarla boğuştu. O sıkıntıları atlatıp, kendi içinden bir canavar çıkardı. Gerçekten bugün yaptığı iş, Avrupa ikinciliği çok önemli. Tabii ki ondan daha büyük başarılar bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı