Ömer Faruk Yurtseven: Turnuvanın en iyi takımlarından biri olmak istiyoruz

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında oynayacakları İzlanda karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, turnuvanın en iyi takımlarından biri olmak istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında yarın İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi ay-yıldızlılar son antrenmanını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından NBA takımlarından Utah Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hazırlık döneminde oynadıkları maçların takımın kondisyonu açısından çok etkili olduğunu vurgulayan Ömer Faruk, "Arka arkaya oynadığımız için bütün maçlar bence çok yardımcı oldu. Çünkü 12'sinde 13'ünde arka arkaya maç oynayacağız ama asıl stres anının önemli olduğu maçlar bunlar olduğu için bence apayrı bir hissi olacak. Özellikle takım olarak konsantrasyonumuzun hazırlık maçlarında ne kadar iyi olmaya çalışırsan çalış, bu kadar büyük bir ehemmiyeti yoktu. Onun farkında olduğumuz için bence apayrı bir atmosfer bizi bekliyor. Bizim amacımız en iyi takımlardan biri olmak, bunu ortaya koymak ama maç maç devam edeceğimiz için şu an tek odağımız İzlanda maçı olacak. Bence maç maç devam etmek en sağlıklısı" diye konuştu.

Alperen Şengün'ün takıma geç katılmasının olumsuz bir durum oluşturmadığını söyleyen 25 yaşındaki milli basketbolcu, "Şu ana kadar çok iyi bir uyum sağladık. Tabii o İtalya ve Cape Verde maçlarını kaçırdı. Onlarda da olsa iyi olurdu ama oynadığımız iki Polonya maçı çok yardımcı oldu. Dediğim gibi özellikle stresli anlar ikimizin kaynaşmasını apayrı bir seviyeye çıkarır. Bu önemli anlar arkadaşlığı, saha içindeki anlaşmayı ilerletir. O yüzden bu maçlar çok daha etkili olacak o yönde" dedi. - İSTANBUL