Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Real Madrid ile anlaştı

Güncelleme:
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, İspanyol devi Real Madrid ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. NBA'de Miami Heat, Utah Jazz ve Golden State Warriors formaları giyen Yurtseven, son olarak EuroBasket 2025'te Türkiye'nin gümüş madalya kazanan kadrosunda yer almıştı.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, İspanyol kulübü Real Madrid ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, Ömer Yurtseven ile anlaşmaya vardı ve bu anlaşmayla pivot oyuncusu 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşme imzaladı." denildi.

Açıklamada, milli takımın da formasını giyen Yurtseven'in 2025'teki Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin gümüş madalya aldığı kadrosunda yer aldığı bilgisi hatırlatıldı.

Milli oyuncu, NBA kariyerinde Miami Heat (2021-2023), Utah Jazz (2023-2024) ve Golden State Warriors (2026) takımlarında oynadı. Yurtseven, son olarak geçen nisan ayında Warriors forması giymişti.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

