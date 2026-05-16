Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Real Madrid ile anlaştı
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, İspanyol devi Real Madrid ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. NBA'de Miami Heat, Utah Jazz ve Golden State Warriors formaları giyen Yurtseven, son olarak EuroBasket 2025'te Türkiye'nin gümüş madalya kazanan kadrosunda yer almıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, Ömer Yurtseven ile anlaşmaya vardı ve bu anlaşmayla pivot oyuncusu 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşme imzaladı." denildi.
Açıklamada, milli takımın da formasını giyen Yurtseven'in 2025'teki Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin gümüş madalya aldığı kadrosunda yer aldığı bilgisi hatırlatıldı.
Milli oyuncu, NBA kariyerinde Miami Heat (2021-2023), Utah Jazz (2023-2024) ve Golden State Warriors (2026) takımlarında oynadı. Yurtseven, son olarak geçen nisan ayında Warriors forması giymişti.