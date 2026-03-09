Haberler

Ömer Faruk Yurtseven, NBA G Ligi'ndeki ilk maçında "double-double" yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra Rio Grande Valley Vipers'a transfer olan Ömer Faruk Yurtseven, ilk maçında 22 sayı, 14 ribaunt ve 2 asistle 'double-double' yaparak maçın oyuncusu seçildi.

Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'a transfer olan Ömer Faruk Yurtseven, ilk maçında "double-double" yaptı.

Now Arena'da oynanan karşılaşmada Rio Grande Valley Vipers, Windy City Bulls'u 137-100 yenerken 27 yaşındaki milli basketbolcu sergilediği performansla maçın oyuncusu seçildi.

Karşılaşmada 27 dakika süre olan Ömer Faruk Yurtseven 22 sayı, 14 ribauntla ve 2 asistle "double-double" yaptı.

Rio Grande Valley Vipers, NBA G Ligi Batı Konferansı'nda 18 galibiyet ve 9 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
İngiliz siyasetçiden gündem yaratacak iddia: İran 1000 ABD askerini öldürdü

İngiliz siyasetçiden olay Tel Aviv iddiası! Ölü sayısını bile verdi
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltıldı
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Dikkat çeken ifadeler var
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil