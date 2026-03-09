Ömer Faruk Yurtseven, NBA G Ligi'ndeki ilk maçında "double-double" yaptı

Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'a transfer olan Ömer Faruk Yurtseven, ilk maçında "double-double" yaptı.

Now Arena'da oynanan karşılaşmada Rio Grande Valley Vipers, Windy City Bulls'u 137-100 yenerken 27 yaşındaki milli basketbolcu sergilediği performansla maçın oyuncusu seçildi.

Karşılaşmada 27 dakika süre olan Ömer Faruk Yurtseven 22 sayı, 14 ribauntla ve 2 asistle "double-double" yaptı.

Rio Grande Valley Vipers, NBA G Ligi Batı Konferansı'nda 18 galibiyet ve 9 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.