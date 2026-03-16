Haberler

Ömer Faruk Yurtseven'den NBA ekibine 10 günlük imza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA takımlarından Golden State Warriors ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

Sezona Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'ta başlayan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA takımlarından Golden State Warriors ile 10 günlük sözleşme imzaladı. Warriors'tan yapılan açıklamada "Warriors takımı Ömer Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı" açıklaması yapıldı.

Yurtseven, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'e transfer olmuştu.

NBA takımları, bir oyuncunun takıma uyumunu ve performansını görmek için 10 günlük sözleşme imzalayabiliyor. Memnun kalırlarsa oyuncuyla sözleşme uzatılıyor.

27 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyerinde Miami Heat ve Utah Jazz formaları giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

