Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2'ye kiralandı Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den, Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg'a kiralandı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den, Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg'a kiralandı. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Ömer Faruk Beyaz kariyerine Almanya'da devam ediyor. 2021-2022 sezonu başında Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer olan genç oyuncu, yalnızca 4 lig maçında forma giymişti. 18 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde ise Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg takımına kiralandı. Ömer Faruk için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin Ömer" ifadelerine yer verildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Bundesliga Magdeburg Stuttgart Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2'ye kiralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.