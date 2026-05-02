Ömer Çelik'ten, Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'e tebrik mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler. Önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor'u tebrik ediyoruz. Tüm Amedspor camiasına ve Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı