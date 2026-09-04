Kasımpaşa, Ömer Bayram'ı Kadrosuna Kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Sarıyer forması giyen Ömer Bayram’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Sarıyer forması giyen Ömer Bayram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açaıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni transferimiz Ömer Bayram, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Ömer Bayram'a ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı